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Çanakkale Şehitleri Anamur'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeni ile tören düzenlendi.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeni ile tören düzenlendi. Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, şehit aileleri, gaziler, askerler, STK temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Yüzbaşı Nuri Sayan, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, vatan tutkusu ile verdiğiniz kutsal mücadeleye, sizlerden aldığımız güçle devam ediyoruz. Sizleri bizden ayıran ecel, kalplerimizi asla ayırmayacaktır. Tertemiz kanlarınızla rengini verdiğiniz şanlı bayrağımız, her zaman en yüksekte dalgalanacaktır dedi. Törende Çanakkale temalı şiirler okunurken, İlçe Müftülüğü'nün organizasyonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
Çanakkale kahramanları anıldıÇanakkale kahramanları anıldı
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