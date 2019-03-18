Çanakkale Şehitleri Christchurch'te anıldı

CHRİSTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bitirilmesi gerekir. Terörün, teröristin uzaktan yakından herhangi bir dinle alakalandırılmaması son derece önemli." dedi. Yeni Zelanda'da temaslarda bulunan Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla Anzakların tören düzenlediği Hatıralar Köprüsü'ne çelenk bıraktı. Oktay, anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Christchurch'te karışık duygular yaşadıklarını belirtti. Bir taraftan Müslümanlara karşı işlenilen en büyük terör olaylarından birisini yaşadıklarını, diğer yandan Çanakkale şehitlerini andıklarını ifade eden Oktay, vatan müdafaasında hayatını kaybeden tüm şehitlere ve Christchurc'teki saldırıda hayatını kaybeden 50 şehide Allah'tan rahmet diledi. Oktay, Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkler ile Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar arasında bir yakınlık doğduğunu ifade ederek, "Hatıralar Köprüsü, Yeni Zelandalıların Anzaklara ilişkin törenleri yaptıkları yer. Biz de bugün hazır buradayken bir çelenk bırakmak, şehitlerimizi hatırlamak istedik. Bu vesileyle tekrar iki ülkenin dostluğuna da vurgu yaptık. Şu anda Türkiye ve Yeni Zelanda ilişkileri iyi düzeyde." dedi.

Temasları kapsamında Yeni Zelanda ile ilişkileri değerlendirme fırsatı da bulduklarını aktaran Oktay, sonraki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye bir ziyaretinin söz konusu olabileceğini söyledi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan doğru dersler çıkarmak lazım. Ne yazık ki 100 yıl sonra yaşadığımız şartlar gösteriyor ki ne Birinci Dünya Savaşı'ndan ne de İkinci Dünya Savaşı'ndan doğru dersleri çıkarabilmiş bu dünya. Çıkarılan mesajlar dostluk mesajı, ırkçılığa karşı mesajlar, İslam düşmanlığına karşı mesajlar olmalı. İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bitirilmesi gerekir. Terörün, teröristin uzaktan yakından herhangi bir dinle alakalandırılmaması son derece önemli. Teröriste baktığımız zaman Müslüman değil, Hristiyan ama biz 'Hristiyan terörü' demiyoruz, demeyeceğiz de. Birisi çıksa böyle dese en sert şekilde reddedeceğiz. Biraz önce hayatlarını kaybeden Müslümanların yakınlarıyla beraberdik. Cumhurbaşkanımız da doğrudan telefonla onlarla görüştü. Coğrafya çok uzak olsa bile gönüller, kalpler çok yakın bunu görüyoruz. Yeter ki siz doğru yerde durun. Türkiye'nin durduğu nokta bugün itibarıyla çok nettir. Türkiye barışın, dostluğun, mazlumun yanındadır, dili veya ırkı ne olursa olsun fark etmez."