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Çanakkale şehitleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 01:10 | Son Güncelleme

18 MART Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programı ile Çanakkale şehitleri anıldı.

ANKARA, (DHA) - 18 MART Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programı ile Çanakkale şehitleri anıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak'ın ve Anlatıcı Metin Yazarlığını Prof. İskender Pala'nın üstlendiği 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programı ile izleyiciler Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, sanatçı ve akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından, şehitleri anmak ve zaman içinde çoğu kaybolmuş Çanakkale eserlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla üç yıllık araştırmalar sonucunda hazırlanan 'Bitmeyen Ağıt Çanakkale' programında 13 eser; Şef İskender Ozan Toprak'ın yönetimindeki 35 kişilik orkestra ile yine Prof. Erol Parlak ve solistler Elif Buse Doğan, Fındık Buse Katılmış, Neşe Demir, Erhan Uslu, Servet Devran, Yeşim Köksal tarafından seslendirildi.
Programında Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenerek günümüze ulaşmış halk şiirleri ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali Osman Atak, Fuat Fidan ve Prof. Erol Parlak'ın kişisel şiirleri üzerine Prof. Erol Parlak tarafından bestelenmiş 'Uyan Mehmet', 'Çanakkale Destanı', 'Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü', 'Nişanlı Ağıtı', 'Ağlamasın Anam', 'Çanakkale Nerede?', 'Vazgeç Ölüm', 'Hatça Ana Ağıtı', 'Ağlamasın Anam' gibi 10 yeni eserin yanı sıra; 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı' ağıtı Elif Buse Doğan tarafından Arnavutça ve 'Hüseyin Lavo' türküsü Servet Devran tarafından Kürtçe seslendirildi.
Çanakkale Türküsü ile duygu dolu anların yaşandığı programa Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı.

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