HABER

Çanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği öncülüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sunuldu. Tiyatro sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldıÇanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldıÇanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldıÇanakkale Şehitleri gözyaşlarıyla anıldı

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında fener alayı coşkusuÇanakkale Zaferi’nin 104. yılında fener alayı coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladıCumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.