Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyorlar

Bisikletçilerden İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Mehmet Akif Köse ise "Bisiklet turunu gerçekleştirirken zorluklar yaşıyoruz ama ne kadar zorluk yaşasak da herkes keyif alıyor. Her sene farklı bir heyecan oluyor." dedi.

Genç nesiller olarak ülkenin geçmişini çok iyi bildiklerini belirten Akdeniz, "Yeni neslin geçmişimizi bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz, edeceğiz de." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Ahmet Tuncer Akdeniz, burada yaptığı açıklamada, 12 yıldır geleneksel olarak "Çanakkale Şehitlerini Anma Turu" düzenlediklerini söyledi.

Güzergahları boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin de eşlik ettiği öğrenciler Edremit'te mola verdi.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Buğra Taşçı da "Çanakkale Şehitlerini Anma Turu"nun anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını anmak için yapıyoruz bu turu. Onun için duygu yüklüyüz. Her katettiğimiz kilometrede bu aklımızda. Çanakkale’ye yaklaştıkça bu duygu yoğunluğu giderek artıyor." dedi.

Yaklaşık 2 saat kadar Edremit'te dinlenen grup daha sonra Çanakkale'ye hareket etti.

