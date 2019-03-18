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Çanakkale şehitleri için Toros Dağları'na tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, tırmandıkları 2 bin metre rakımlı dağda Türk bayrağı açtı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Çanakkale şehitleri anısında Toros Dağları'na tırmandı.

Sabah araçlarıyla Taraşçı beldesine gelen 7 dağcı, soğuk hava ve metrelerce karın üzerinde tırmanışa geçti.

Toros Dağları'nın zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ile "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Seydişehirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektikten sonra döndü.

Dağcılardan Ali Topak, yaptığı açıklamada, tüm şehitleri 2 bin metre rakımda andıklarını belirterek, "Çanakkale'de, tüm iç güvenlik harekatında şehit olanlara, ayrıca yeni Zelanda'da hunharca şehit edilen din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çanakkale Şehitleri dağcılar Konya

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