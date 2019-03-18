Çanakkale şehitleri Kanada’da anıldı

TORONTO (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kanada'da anma törenleri düzenlendi.

Başkent Ottawa’daki ilk tören, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, büyükelçilik görevlileri ve Kanada’daki Türk toplumu mensuplarının katılımıyla Şehit Diplomatlar Anıtı'nda gerçekleştirildi. Büyükelçi Uras’ın anıta çelenk koymasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, Çanakkale şehitleri için dua edildi.

Kanada Türk Derneği’nde (TAC) devam eden törende, Çanakkale şehitlerini konu alan video gösterimi yapıldı, Türk öğrenciler, Çanakkale Savaşı temalı tiyatro oyunu sergiledi.

Büyükelçi Uras, burada yaptığı konuşmada, milletlerin tarihlerinde kaderlerini tayin ettikleri önemli dönüm noktaları bulunduğunu belirterek, bu anlamda Çanakkale destanı ve Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin asil karakterinin tüm dünyaya sergilendiği eşsiz başarı hikayeleri olduğunu söyledi.

Uras, Ermeni teröristlerin Kanada da dahil olmak üzere, çok sayıda ülkede Türk diplomatlara ve temsilciliklere sinsi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu saldırıların kara izlerinin, aradan uzun yıllar geçse de silinmeyecek kadar derin olduğunu ifade etti.