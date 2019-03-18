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Çanakkale Şehitleri Ümraniye’de anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Ruhu Metroda’ programı ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri anıldı.

Çanakkale Şehitleri Ümraniye’de anıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Ruhu Metroda’ programı ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri anıldı. Ümraniye’de düzenlenen anma programında konuşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “104 yıl evvel dağıtılan arpa ekmeği ve hoşafı vatandaşlarımız hatırlasın ve o günleri unutmasınlar diye dağıtıyoruz. Bu ülkeyi ne zorluklarla kazanmışız unutulmasın diye uğraşıyoruz ” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Ruhu Metroda’ programı ile şehitler anıldı. Program, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı Çarşı İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Program öncesi katılımcılara Çanakkale askerlerinin bir günlük karavanasında yer alan hoşaf ve arpa ekmeği dağıtıldı. Programa, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“BU RUH HİÇ KAYBOLMAYACAK”
Etkinlikte konuşan Yıldırım, “Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde Ümraniye Çarşı Metro durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Metro İstanbul’u ile bir etkinlik yapıyoruz. 104 yıl evvel dağıtılan arpa ekmeği ve hoşafı vatandaşlarımız hatırlasın ve o günleri unutmasınlar diye dağıtıyoruz. Bu ülkeyi ne zorluklarla kazanmışız unutulmasın diye uğraşıyoruz. O zamanki Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz’da aynı ruhla, tabiri caizse 2’nci Cumhuriyet olarak kuruldu. Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin” dedi.
“ALLAH, MİLLETİMİZE BÜYÜK ZAFERLER NASİP ETSİN”
Bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen İBB Genel Sekreteri Baraçlı, “Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü yaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Geleceğin Türkiye’sini oluşturmak adına da buradayız. Vatandaşlarımızla birlikte askerlerimizin o günkü menüsünde olan hoşaf ve arpa ekmeğini dağıtıyoruz. Allah, milletimize büyük zaferler nasip etsin” ifadelerini kullandı.
“ONLAR BU ÜLKE UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİLER”
Çanakkale Zaferi’nin bir dönüm noktası olduğunu belirten Aksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bir etkinlikteyiz. Çanakkale Zaferi’ni kazanan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hangi şartlarda yaşadığını, ne yiyip ne içtiklerini şimdiki kuşaklara aktarmaktayız. Arpa ekmeği ve hoşaftı yedikleri şey. Onlar bu ülke uğruna canlarını feda ettiler. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün ecdadımıza ve şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Çanakkale Şehitleri Ümraniye’de anıldıÇanakkale Şehitleri Ümraniye’de anıldıÇanakkale Şehitleri Ümraniye’de anıldı

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