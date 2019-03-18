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Çanakkale şehitleri Yunanistan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Pire Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

ATİNA (AA) - Yunanistan'daki Pire Türk Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar, askeri ateşeler ve diplomatik misyon üyeleri katıldı.

Şehitlik anıtı önündeki saygı duruşunun ardından, şehitlik defterini imzalayan Büyükelçi Özügergin bir konuşma yaptı.

Türk milletinin, tarih önünde sayısız sınav verdiğini ifade eden Özügergin, "Ulusumuz, bugünkü başı dik duruşunu Sarıkamış'tan Trablusgarp'a, Çanakkale'den Preveze'ye, Beşparmaklardan Balkan Dağlarına, komşumuz Suriye'den, Irak'tan, Kore'ye Afganistan'a kadar uzak diyarlarda, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, Şırnak, Van sokaklarından Belgrad, Atina, Paris sokaklarına şehit düşenlerimizin omuzları üzerinde yükselmemize borçluyuz." diye konuştu.

Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı devletine verildi. Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü Atina Büyükelçisi Burak Özügergin

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