Çanakkale şehitliğinde kemikler tahrip edildi

Tapusu Tekirdağ Valiliği'nde olan Kurtçeşme Şehitliği'deki yenileme çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. İhaleyi de daha önce devletten birkaç yenileme ve restorasyon işi almış Gama Restorasyon kazanmıştı. Ancak yaklaşık 5 dönüm arsa içerisindeki şehitlikteki çalışmalar, iki yıldır tamamlanamadı.

Bir başka fotoğrafta ise mezarlardan iş makinesiyle çıkarılan kemiklerin, karışık bir şekilde plastik pazar kasaları içerisinde bekletildiği görülüyor. Bazı kasalarda birden fazla kafatası görülürken kemiklerin birbirine karıştırıldığı anlaşılıyor.

Tekirdağ Valiliği denetiminde, Gama Restorasyon Taahhüt İnşaat San. Ve TİC. LTD. ŞTİ tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 5 dönümlük şehitlik arsasına iki büyük iş makinesi sokuldu. Şehitlik içerisinde çalışma yapan iş makineleri, kazılar sırasında mezarda yatanların kemiklerine zarar verdi.

"İddialar yalan, iş makinesi sokmadık"

Telefonla ulaştığımız Tekirdağ Belediyesi yetkilisi, ihale aşamasında belediyenin de sürece dahil olduğunu ancak yenileme çalışmalarının işleyişinden haberdar olmadıklarını söyledi. Belediye, çalışmaların valilik denetiminde devam ettiğini de aktardı.

DW Türkçe'nin görüştüğü Gama Restorasyon'un şehitlik şantiyesinin şefi ise iş makinelerinin sokulduğunu yalanladı. Şantiye şefi, "Kesinlikle içeriye iş makinesi sokulmadı. Mezarlar, arkeologlar eşliğinde açılıyor. İddiaların tamamı asılsız" diye konuştu. Şantiye şefi ayrıca, kontrollerin valilikçe yapıldığını, daha detaylı bilgi için valiliği aramamız gerektiğini de ifade etti.

Valilik yetkilisi: Cüzi noktalarda iş makinesi kullanıldı

Telefonla görüştüğümüz Tekirdağ Valiliği'nin iki yetkilisi ise farklı açıklamalar yaptı.

İlk yetkili, "Kesinlikle iş makinesiyle kazı yaptırılmadı. Kazılar elle yapıldı. Çıkarılan bütün kemikler de müzeye teslim edildi" dedi. Valilik yetkilisine, "şehitliğe iş makinesi sokulduğunu, mezarların bu makinelerle kazıldığını, kemiklerin tahrip edildiğini ve pazar kasalarında bekletildiğini görüntülediğimizi" aktardıktan sonra ise şu yanıtı aldık: "Yani müzenin haberi var bunlardan. Şey yapıldı, müzeye yazı yazıldı."