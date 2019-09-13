Çanakkale şehitliğine, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' -2

Eceabat ilçesi sınırlarında kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Alan Başkanlığı'nca 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle yürüyüş güzergahı projesi hazırlandı. 6 saatte kat edilebilecek 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' tamamlandı. 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla donatıldı. Yürüyüş güzergahı oluşturulurken yapılan bitki örtüsü temizliği sırasında ise Çanakkale Savaşları'nda kullanılan 104 yıllık yeni siperler ortaya çıkarıldı. Bu siperlerin önümüzdeki günlerde düzenleneceği ve yürüyüş yapan ziyaretçilerin yeni ortaya çıkarılan siperleri de görme fırsatı yakalayacağı belirtildi.

'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugün AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katıldığı toplantı ile tanıtıldı. Çanakkale Savaşları Arşırmacısı Gürsel Akıngüç, harita üzerinde anlatım ile yürüyüş güzergahı hakkında sunum yaptı. Ardından, basın mensuplarıyla birlikte yürüş güzergahının Arıburnu mevkiine gidilerek, burada proje hakkında Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından bilgilendirme yapıldı.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' projesinin, Tarihi Alanın, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. ‘Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim’ sloganıyla yola çıkarak Tarihi Alanın daha detaylı ve daha anlaşılır bir şekilde ziyaret edilmesi için yürüyüş güzergahları oluşturduklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Tarihi Alana gelen ziyaretçilerimizin savaşın yaşandığı noktaları daha iyi anlayabilmesi, Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedebilmesi ve doğal bir ortamda ziyaretlerini yapmaları amacıyla, değişik noktalarda ve farklı uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduk. Bu yürüyüş güzergahlarımız tamamen toprak zeminde ve ahşapla desteklenerek oluşturuldu. Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan, doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Umut ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz bu güzergahlarda yürürken savaşı daha iyi anlayacak ve özümseyecek. Ayrıca doğal ortamda Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer. Türk milletinin ortak değerlerinden birisi. Bu kadar kıymetli olan bu müstesna coğrafyaya Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de her zaman milletimizin çok büyük bir desteğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her proje ile ayrı ayrı yakından ilgileniyor ve destekliyor. Hükümetimiz de buraya çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bir yerde de Tarihi Alan Başkanlığı olarak daha çok ziyaretçi çekmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."