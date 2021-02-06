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Çanakkale sokaklarında sessizlik hakim

06.02.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Çanakkale’de, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan Cuma günü akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00’e kadar genel sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çanakkale’de, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan Cuma günü akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00’e kadar genel sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İskele Meydanı, Kordon Boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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