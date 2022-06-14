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Çanakkale Ticaret Borsası

14.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,45HTSPirinç (luna)Kg11,00HTSPirinç (baldo)Kg13,05HTSZeytinyağı (sızma)Kg53,50MTSKoyun sütüLitre8,41MTSKeçi sütüLitre6,51MTSİnek sütüLitre6,25MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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