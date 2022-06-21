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Çanakkale Ticaret Borsası

21.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,33HTSPirinç (luna)Kg15,82HTSBuğday (aşurelik)Kg4,30MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg48,66MTSZeytinyağı (ham)Kg39,49MTSElma (sanayi tipi)Kg2,73MTSBalıkKg17,60MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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