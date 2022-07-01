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Çanakkale Ticaret Borsası

01.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,45HTSBeyaz peynirKg77,41HTSKoyun peyniriKg62,80HTSKeçi peyniriKg76,62HTSKeçi sütüLitre7,09MTSKoyun sütüLitre9,05MTSİnek sütüLitre6,69MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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