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Çanakkale Ticaret Borsası

04.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı ortalama 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday kepeğiKg2,40HTSBuğday (aşurelik)Kg6,97HTSBuğday (kırık)Kg2,50HTSBuğday (kırmızı)Kg6,16MTSYumurtaAdet0,57HTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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