Çanakkale türküsünü kim söyledi? İşte Çanakkale türküsünün sözleri

18 Mart Perşembe günü Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlanacak. Türk milletinin bu önemli zaferinin 106. yılında vatandaşlar Çanakkale türküsünü kim söyledi, Çanakkale türküsü kime ait gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Çanakkale türküsünün yazarı ve Çanakkale türküsü sözleri...

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ KİME AİT?

Çanakkale türküsünün ait olduğu yöre Kastamonu'dur. Muzaffer Sarısözen'in bestesini yaptığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu olarak bilinmektedir. Yapılan ilk kayıt 1923 senesinde Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylenen türkü Bogos Kirecciyan tarafından aynı zamanda Türkçe sözlerle plağa da kaydedilmiştir.

Oldukça dokunaklı olan Çanakkale türküsünü bilmeyen yoktur. Fakat türkünün kime ait olduğu ile ilgili başka tezler de mevcuttur.

Bunlardan biri Müzikolog Onur Akdoğu’ya göre türkünün ‘Nihavent Longa’ adlı eserin de bestesini yapmış olan Kemani Kevser Hanım’ın ‘Çanakkale Marşı eserinin türküleşmiş şekli olduğudur. Ünlü müzikologlarımızdan Etem Ruhi Üngör’e göre ise, Çanakkale Türküsü Eyüplü Destancı Mustafa Şükrü Efendi’ye aittir. Başka bazı kaynaklarda ise, Çanakkale Türküsü'nün anonim bir eser olduğu yazmaktadır. Kaynaklara göre orijinalinde bir aşk türküsü olan türkü, zamanla kahramanlık türküsü haline dönüşmüş ve Çanakkale Savaşı ile yeniden canlanmıştır. Tezin sahipleri, iddialarına dayanak olarak Kerkük, Kastamonu, İzmir, Konya, ve Tuna üzerindeki Adakale’den derlenmiş olan “Çanakkale içinde aynalı çarşı” sözleriyle başlayan türküleri göstermektedirler.