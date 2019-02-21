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Çanakkale Valiliği: “Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi”

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 05:51 | Son Güncelleme

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini ve deprem aktivitesinin takip edildiğini bildirdi.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini ve deprem aktivitesinin takip edildiğini bildirdi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık’ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır” denildi.
Açıklamada, “Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. 21 Şubat 2019 Perşembe günü günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat 2019 Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.

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