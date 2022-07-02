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Çanakkale Valiliği duyurdu! 15 Eylül'e kadar yasaklandı

02.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale'de ormanlık alana girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çanakkale Valiliği duyurdu! 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Çanakkale'de ormanlık alana girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı ve ormanlık alanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı ifade edildi.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nce son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında bugünden başlayarak 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

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Valiliğin açıklamasında, "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2022 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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