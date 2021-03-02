HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu

02.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesi Kalkım Beldesi Karaaydın köyü yakınlarındaki maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarını bölgeye giderek inceledi, çalışmalar hakkında kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.Çanakkale Valisi Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile birlikte göçük yaşanan maden bölgesine gitti.Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ın da katıldığı ziyarette İlhami Aktaş, maden yetkilileri ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı ve inceleme yaptı.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, firma yetkilileri ve işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesi Kalkım Beldesi Karaaydın köyü yakınlarındaki maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarını bölgeye giderek inceledi, çalışmalar hakkında kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.
Çanakkale Valisi Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile birlikte göçük yaşanan maden bölgesine gitti.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ın da katıldığı ziyarette İlhami Aktaş, maden yetkilileri ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı ve inceleme yaptı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, firma yetkilileri ve işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Dolar fiyatları ne kadar oldu?Dolar fiyatları ne kadar oldu?
AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarasıAvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına yasak kalktı mı?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altına yasak kalktı mı?

Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara uyarı: Aman dikkat

İstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkat

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son Dakika: Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.