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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Tavlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçen Tavlı, yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarını oyladı.

Tavlı, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansını başarılı çalışmalarından dolayı takdir ettiklerini belirten Vali Tavlı, "Fotoğraflar gerçekten birbirinden güzel ve başarılı. Bazılarını seçmekte güçlük çektim. Ajansın tüm personeliyle yönetim kadrosu ve çalışanlarına, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

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Çanakkale Orhan Tavlı

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