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Çanakkale ve Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE ile Balıkesir'de yasa dışı tütün üretimi, satışı ve pazarlaması yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale ve Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE ile Balıkesir'de yasa dışı tütün üretimi, satışı ve pazarlaması yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla(KOM) Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale'nin merkez, Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 315 bin adet makaron, 400 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 10 paket içime hazır tütün, 100 bandrolsüz nargile tütünü, 50 sahte bandrol, 10 elektronik sigara, 100 sigara likiti, 200 bandrolsüz puro ve 1 tane sahte 100 lira ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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