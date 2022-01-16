Çanakkale ve İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

16 Ocak'ta bugün Çanakkale ve İzmir'de hissedilen sallantı vatanadaşları endişelendirdi. Yapılan açıklamaya göre Ege'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında meydana geldi.

16 OCAK NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, bugün saat 14.48'te merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125,84 kilometre, Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16,5 kilometre olarak kaydedildi. AFAD sarsıntı sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!



