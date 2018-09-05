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Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.C, 7 ila 9 yaşlarındaki kız ve erkek 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardındın mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olayın çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale biga ilçesi cinsel istismar

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