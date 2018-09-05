Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası

Evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.C, 7 ila 9 yaşlarındaki kız ve erkek 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardındın mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olayın çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.
(AA)
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