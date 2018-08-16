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Çanakkale yol tabelasına çarpan aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 23:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, Sinan Gelmez (28) yönetimindeki 17 AAK 061 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarptı.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’de, Sinan Gelmez (28) yönetimindeki 17 AAK 061 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarptı. Kazanın ardından otomobil ile tabela arasında sıkışan sürücü Sinan Gelmez olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Kaza bugün saat 19.45 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan Gelmez, Çanakkale’den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atmaya başladı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler araç içinde sıkışan Sinan Gelmez’i görünce hemen itfaiye ve kaza kırım ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sinan Gelmez’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve kaza kırım ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından sürücü Sinan Gelmez’in cansız bedeni sıkıştığı araç içinden çıkarıldı.

Kaza haberini duyarak olay yerine gelen Sinan Gelmez’in yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Sinan Gelmez’in cenazesi ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

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