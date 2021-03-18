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Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır?

18.03.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Bu yıl 106. yıl dönümü gerçekleşecek olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Sosyal medya kullanıcıları Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır sorusunun cevabını aramaya koyuldu. Peki Çanakkale hatıra künyesi nasıl alınır? İşte yanıtı...

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında sosyal medya kullanıcıları Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor. İşte yanıtı...

Çanakkale Zaferi hatıra künyesi

ÇANAKKALE ZAFERİ 106. SENESİNDE

ÇANAKKALE ZAFERİ 106. SENESİNDE
18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl da 106. yıl dönümünde coşkuyla kutlanıyor. I. Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılmış olan deniz ve kara savaşları olarak bilinen Çanakkale Savaşı Türk millet açısından büyük bir öneme sahip.

ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ

ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ
Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturmuş olduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada bulunduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI HANGİ TARİHLERDE YAPILDI?

ÇANAKKALE SAVAŞI HANGİ TARİHLERDE YAPILDI?
1914 senesi 3 Kasım ve 1915 senesi 18 Mart tarihleri arasında deniz savaşları yapılmıştır. 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 tarihleri arasında da Gelibolu yarımadasında kara savaşları şeklinde yapılmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ
İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi hedeflemişlerdir. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’nin eline geçmesi ile Rusya’ya her türlü yardımı kolaylıkla sağlayabileceklerdi.

ÇANAKKALE'DE KAÇ KAYIP VERİLDİ?

ÇANAKKALE'DE KAÇ KAYIP VERİLDİ?
Bu savaşta yaklaşık 253 bin Türk askeri şehit düşmüş, İtilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI NELERDİR?

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI NELERDİR?
Çarlık Rusya'ya yardım gidemeyince Sovyetler Birliği kurulmuştur. Osmanlı'nın sürekli kaybeden imajı ise bir nebze olsun silinmiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?
Çanakkale Zaferi künyesi almak isteyenler bunu 18 Mart Etkinlikleri sitesinden yapabiliyor. Öncelikle https://www.18martetkinlikleri.com/ adresine giriş yapmalısınız.

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?
Ardından sayfanın sağ üst köşesinde kalan "Hatıra Künyesi Oluştur" kısmına tıklamalısınız.

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?
Açılan sayfada ad-soyad, doğum yeri, kan grubu ve e-posta gibi istenen bilgileri girdikten sonra "Künyemi Oluştur"a tıklamalısınız.

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?

ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?
Açılan sayfada indirme butonuna tıkladıktan sonra yeni bir sekme açılacaktır. Açılan yeni sekmede hatıra künyenizi görebilir ve tıklayıp bilgisayar / telefonunuza indirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk

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