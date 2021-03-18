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Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak

18.03.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, koronovirüs tedbirleri kapsamında kutlanacak.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü tören programı açıklandı. Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı’nın 106 yıllık haklı gururu, Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KATILIM SINIRLI OLACAK

Koronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenler, bugün sabah saat 10.00'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayacak. 'Altın Madalya'nın bayrağa toka edilmesi seremonisinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erecek.

18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesi'nde devam edecek. Buradaki program saat 12.00'de çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardında program Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam edecek. Protokol konuşmalarının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak. Şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılarak Mobil Müze gezilecek. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek.

'Çanakkale Şehitler Abidesi 81 Genç 81 Bayrak Programı' kapsamında 7 genç tarafından 7 bayrak teslimi töreniyle program sona erecek.

TÖREN İÇİN HAZIRLIKLAR

Şehitler Abidesi'ndeki tören öncesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca alana 20 bin kırmızı, 20 bin beyaz lale soğanı ile temsili şehitliklere 6 bin kırmızı, 4 bin beyaz şakayık dikildi.

Abide bölgesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistleri etrafında, abideye ulaşımın sağlandığı yolların kenarlarında diri örtü temizliği tamamlandı.

Uzman ekipler, abidenin tavanının iç kısmındaki Türk bayrağı motifini temizleyip yenileyerek daha canlı bir görünüm kazandırdı. Abidenin karşısındaki rölyef temizlenip restore edildi.

Tören için karşılıklı 2 platform kurulacak, 2 dev led ekran yerleştirilecek.

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Ayrıca bu yıl "İstiklal’den İstikbale" teması kapsamında Çanakkale ve ülkenin dört bir yanı görsellerle süslendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak etkinliklerin yapılacağını bildirdi.

Büyük zaferi kazanan şehit ile gazileri rahmet ve minnetle anacaklarını belirten Kaşdemir, "Türkiye’nin kalbi 18 Mart’ta inşallah Çanakkale’de atacak. Çünkü Çanakkale ülkemizin kalbidir ve Çanakkale’de büyük bir destan yazılmıştır. Bu destanı yazan kahramanlar da bu milletin kalbinde, en müstesna bölgede yerini almıştır. O kahramanlar hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır." dedi.

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Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı olarak bölgeyi Çanakkale kahramanlarına yakışır şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Her yeri çiçeklerle donattıklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Güller yine her yerde görünmeye devam edecek. Bu sene ilk defa tarihi alana kırmızı ve beyaz lalelerimizi ektik. Bu laleler, Çanakkale ve tarihi alanı daha güzel ve anlamlı hale getirecek. Dolayısıyla bu seneki salgın sürecini inşallah daha iyi atlatarak gelecek yıllarda burada daha büyük kalabalıklarla buluşmak istiyoruz. Ama bu seneki 18 Mart törenlerinde salgın koşullarında azami hassasiyet göstererek törenlerimizi yapacağız. Yine her yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin törene katılmalarını bekliyoruz. Burada dualarla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızı gür bir sedayla söyleyerek o büyük kahramanları, şehitlerimizi anmış olacağız."

Kaynak: AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mustafa Şentop

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