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Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

17.03.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

Bütün Türk halkının gücünü tüm dünyaya gösterdiği destansı mücadele Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 18 Mart'ta 106. yıl dönümü kutlanacak. Hepimiz için oldukça önemli olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir minnetle başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz anılacak.

Dünya tarihinin akışını değiştiren bir zafer olan Çanakkale Zaferi ile bütün dünya Türk'ün gücünü gördü. İtilaf Devletlerine karşı kazanılan bu zaferle 1. Dünya Savaşı'nın bütün gidişatı değişti. Savaş sırasında İtilaf Devletleri'ne karşı insancıl ve merhametli yönlerini gösteren Türk halkı, Avrupa Devletlerinin Türkleri "barbar" olarak düşünmeleri olgusunu tamamen değiştirdi.

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

ÇANAKKALE ZAFERİ TÜRK MİLLETİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Osmanlı Devleti'nin iç savaşlarla uğraştığı ve diğer devletler tarafından "Hasta Adam" adı ile anıldığı dönemde, bütün Avrupa, Osmanlı Devleti'nin bereketli topraklarını pay etmeye çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda en güçlü ittifaklarından biri olan Rusya ile askeri mühimmat taşıması yapabilmek için de Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçilmesi gerekiyordu. Tam da bu sebeple İtilaf Devletleri bir araya gelerek Osmanlı'ya savaş açtı.

Osmanlı topraklarını her taraftan sıkıştıran İtilaf Devletleri, Türk milletinin "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!" sözü ile karşılaştı. Kadın erkek fark etmeksizin eli silah tutan herkes, topraklarımızı İtilaf Devletlerine karşı korudu.

Türk milleti, Çanakkale'de kazandığı destansı zafer ile "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!" dedi ve hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attı hem de dünyadaki güç dengelerini tamamen yerinden oynattı.

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915 tarihinde kazanılmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 senesinin 18 Mart gününde Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutlayacak ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anacağız.

1915 - 1916 seneleri arasında yapılan Çanakkale Muharebeleri sürecinde yaklaşık 300.000 kahraman vatandaşımız kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek şehit oldu. Yine de Çanakkale Boğazı geçilmedi.

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