Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

Dünya tarihinin akışını değiştiren bir zafer olan Çanakkale Zaferi ile bütün dünya Türk'ün gücünü gördü. İtilaf Devletlerine karşı kazanılan bu zaferle 1. Dünya Savaşı'nın bütün gidişatı değişti. Savaş sırasında İtilaf Devletleri'ne karşı insancıl ve merhametli yönlerini gösteren Türk halkı, Avrupa Devletlerinin Türkleri "barbar" olarak düşünmeleri olgusunu tamamen değiştirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ TÜRK MİLLETİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Osmanlı Devleti'nin iç savaşlarla uğraştığı ve diğer devletler tarafından "Hasta Adam" adı ile anıldığı dönemde, bütün Avrupa, Osmanlı Devleti'nin bereketli topraklarını pay etmeye çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda en güçlü ittifaklarından biri olan Rusya ile askeri mühimmat taşıması yapabilmek için de Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçilmesi gerekiyordu. Tam da bu sebeple İtilaf Devletleri bir araya gelerek Osmanlı'ya savaş açtı.

Osmanlı topraklarını her taraftan sıkıştıran İtilaf Devletleri, Türk milletinin "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!" sözü ile karşılaştı. Kadın erkek fark etmeksizin eli silah tutan herkes, topraklarımızı İtilaf Devletlerine karşı korudu.