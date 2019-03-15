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"Çanakkale Zaferi ve birlik ruhu" konulu cuma hutbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Çanakkale Zaferi ve birlik ruhu" konulu cuma hutbesi okundu - Hutbeden: "Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın mabetlerimize, Müslümanlara ve insanlığa hiçbir saldırı asla kabul edilemez. Bu menfur saldırıyı yapan hain ve katilleri lanetliyor"

Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma hutbesinde, "Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"Çanakkale Zaferi ve birlik ruhu" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, tarihin vatan ve mukaddesat uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadın kahramanlık destanlarıyla dolu olduğu belirtilerek, Çanakkale Zaferi'nin imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı destanlardan olduğu kaydedildi.

Bu zaferin kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adı olduğuna işaret edilen hutbede, "Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçik'in imanından aldığı güçle bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı zaferdir Çanakkale." ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, Çanakkale Zaferi ile Allah'ın rızasını kazanmak ve ilayı kelimetullahın yeryüzüne hakim kılınması için çarpan yüreklerin esaret altına alınamayacağının gösterildiği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir. Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek ancak mabedimizin göğsüne namahrem eli değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaktır."

- "Milleti millet yapan değerler etrafında kenetlenmeliyiz"

Müminlerin, bugün milleti millet yapan değerlerin etrafında kenetlenip bu değer, bilinç ve ideallerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret edilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Unutmayalım ki millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur."

- Yeni Zelanda'daki terörist saldırı

Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde okuduğu hutbede, Yeni Zelanda'da müminlerin bayramı olan cuma gününü hüzne çeviren ibadet halindeki Müslümanlara düzenlenen menfur saldırının herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Şu husus iyice bilinmelidir ki dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın mabetlerimize, Müslümanlara ve insanlığa hiçbir saldırı asla kabul edilemez. Bu gibi provokatif hadiseler karşısında aklıselim ile hareket etmek Müslümanların şiarındandır. Bu menfur saldırıyı yapan hain ve katilleri lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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