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Çanakkale Zaferi yolunda tekerlekli sandalyeyle ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi yolunda tekerlekli sandalyeyle ilerliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'dan 57. Alay ile yola çıkan bedensel engelli Mehmet Orhan (62), Malkara ilçesinde sandalyesinin tekerleğinin bozulmasına rağmen pes etmedi.

Malkara ilçesi yakınlarında tekerlekli sandalyesi arızalanan Orhan, yolundan dönmek istemeyince Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım talep edildi. Bunun üzerine müdürlüğe bağlı ekipler, ilçe girişinde 57. Alay gönüllüleri ile bekleyen Orhan'a yeni bir sandalye temin etti.

Mehmet Orhan, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskileri anmak için ve unutmamak için bu yola başvurduk. Araba arızası var. Ben içten, severek bu yola başvurdum. Eskileri unutmamak için." dedi.

Süleymanapaşa Belediyesinin kendisine yetişerek yoluna devam edebilmesi için arızalanan tekerlekli sandalyesini değiştirdiklerini aktaran Orhan, belediyeye teşekkür etti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da kafileye yedek tekerlekli sandalye vereceklerini belirtti.

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