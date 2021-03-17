Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, bu yıl da her sene olduğu gibi büyük bir onur ve gurur ile anılacak. Türk milletinin tarih yazdığı bu zafer için Çanakkale'ye yapılan anıtta "Dur Yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleri yer alıyor.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir ağaç selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale elinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah
ELEDİM ELEDİM
Eledim, eledim, höllük eledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
Büyüttüm, besledim, asker eyledim
Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
Bir güzel simadır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime saran
Aşkın sevdasını canan serime saran
Bizi kınamasın ehl-i dil olan
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Koyup da gidemiyom
ORDUNUN DUASI
Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma, “Gâzî” dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın!
Âmin! desin hep birden yiğitler,
“Allâhu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Türk eriyiz, silsilemiz kahraman...
Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.
Putları Allah tanıyanlar, aman,
Mescidimin boynuna çan asmasın.
Âmin! desin hep birden yiğitler,
“Allâhu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Millet için etti mi ordum sefer,
Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Döktüğü kandan göğe vursun zafer,
Toprağa bir damlası boş akmasın.
Âmin! desin hep birden yiğitler,
“Allâhu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin?
Dinle minâremde öten gür sesin!
Gel, bana yâr ol ki cihan titresin,
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.
Âmin! desin hep birden yiğitler,
“Allâhu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
ŞU KIŞLANIN KAPISINA
Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına
Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın
Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de...
MIZIKA ÇALINDI DÜĞÜN MÜ SANDIN
Mızıka çalındı düğün mü sandın?
Al-beyaz bayrağı gelin mi sandın?
Yemene gideni gelir mi sandın?
Dön gel ağam dön gel dayanamiram
Uyku gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram
Ağamı yolladım Yemen eline
Çifte tabancalar takmış beline
Ayrılmak olur mu taze geline?
Dön gel ağam dön gel dayanamiram
Uyku gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram