HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

17.03.2021 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

18 Mart Çanakkale Zaferi, bu sene de her yıl olduğu gibi coşku ve minnetle anılacak. I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan savaşlarda Türk milletinin cesareti ve elde ettiği zaferler, tarih kitaplarına konu oldu. Atatürk, "Geldikleri gibi giderler!" sözünü, bu süreçte yapılan savaşlar hakkında söyledi. Bütün Türkiye için büyük bir zafer olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, herkes tarafından şarkılar, türküler ve ağıtlar ile anılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, bu yıl da her sene olduğu gibi büyük bir onur ve gurur ile anılacak. Türk milletinin tarih yazdığı bu zafer için Çanakkale'ye yapılan anıtta "Dur Yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleri yer alıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TÜRKÜLERİ

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir ağaç selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah

ELEDİM ELEDİM

Eledim, eledim, höllük eledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim

Büyüttüm, besledim, asker eyledim
Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

Bir güzel simadır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime saran
Aşkın sevdasını canan serime saran

Bizi kınamasın ehl-i dil olan
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ

Hey onbeşli onbeşli

Tokat yolları taşlı

Onbeşliler gidiyor

Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın Hediye

Ben dolandım sen de dolan gel beriye

Fistan aldım endazesi onyediye

Gidiyom gidemiyom

Az doldur içemiyom

Sevdiğim pek gönüllü

Koyup da gidemiyom

ORDUNUN DUASI

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma, “Gâzî” dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın!

Âmin! desin hep birden yiğitler,

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Türk eriyiz, silsilemiz kahraman...
Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.
Putları Allah tanıyanlar, aman,
Mescidimin boynuna çan asmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Millet için etti mi ordum sefer,
Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Döktüğü kandan göğe vursun zafer,
Toprağa bir damlası boş akmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!
Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin?
Dinle minâremde öten gür sesin!
Gel, bana yâr ol ki cihan titresin,
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

“Allâhu ekber!” gökten şehidler.

Âmin! Âmin! Allâhu Ekber!

ŞU KIŞLANIN KAPISINA

Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına

Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı

Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın

Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de şu ayrılık olmasaydı

Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm allahın emri de...

MIZIKA ÇALINDI DÜĞÜN MÜ SANDIN

Mızıka çalındı düğün mü sandın?
Al-beyaz bayrağı gelin mi sandın?
Yemene gideni gelir mi sandın?

Dön gel ağam dön gel dayanamiram
Uyku gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram

Ağamı yolladım Yemen eline
Çifte tabancalar takmış beline
Ayrılmak olur mu taze geline?

Dön gel ağam dön gel dayanamiram
Uyku gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram
Ağam öldüğüne ey ey ey ey inanamiram

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan projede yeni gelişme'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan projede yeni gelişme
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Kırmızı kategorideki Balıkesir'in bu mahallesinde bir yıldır tek bir vaka görülmedi

Kırmızı kategorideki Balıkesir'in bu mahallesinde bir yıldır tek bir vaka görülmedi

18 Mart’ta ne oldu? İşte adım adım Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar

18 Mart Çanakkale Savaşı'nda ne oldu?

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje ile ilgili yeni gelişme

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan projede yeni gelişme

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.