Çanakkale zaferine özel türküler | İşte 18 Mart için yazılmış en özel türküler…

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, bu yıl da her sene olduğu gibi büyük bir onur ve gurur ile anılacak. Türk milletinin tarih yazdığı bu zafer için Çanakkale'ye yapılan anıtta "Dur Yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleri yer alıyor.

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah

ELEDİM ELEDİM

Eledim, eledim, höllük eledim

Aynalı beşikte yavrum bebek beledim

Aynalı beşikte yavrum bebek beledim

Büyüttüm, besledim, asker eyledim

Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare

Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

Bir güzel simadır aklımı alan

Aşkın sevdasını canan serime saran

Aşkın sevdasını canan serime saran

Bizi kınamasın ehl-i dil olan

Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare

Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare

Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ

Hey onbeşli onbeşli

Tokat yolları taşlı

Onbeşliler gidiyor

Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın Hediye

Ben dolandım sen de dolan gel beriye

Fistan aldım endazesi onyediye

Gidiyom gidemiyom

Az doldur içemiyom

Sevdiğim pek gönüllü

Koyup da gidemiyom

ORDUNUN DUASI