Çanakkale Zaferi'ni şehir meydanında canlandırdılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kent meydanında düzenlenen tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlıklar canlandırıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" kapsamında, Cacabey Meydanı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi.

Meydana kurulan üç çadırda üç farklı program gerçekleştirildi. Birinci çadırda, başta Çanakkale Savaşı'na Kırşehir'den katılarak şehit düşen 448 kahramanın isimleri olmak üzere zaferle ilgili fotoğraflar, ikinci çadırda 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın gösterdiği kahramanlıklarla ilgili fotoğraflar sergilendi. Üçüncü çadırda ise Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro gösteriminin ardından katılımcılara savaş sırasındaki yemek menüsü olan yağlı buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramı yapıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cacabey Meydanı'nda bir hafta sürecek etkinliklerle gelecek kuşaklara bu vatan için canını feda eden şehitler ve gazilerin yaptıkları kahramanlıkları anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf sergisinin bir hafta süreyle açık kalacağını vurgulayan Kılıçaslan, etkinliklerin şiir dinletileri, tiyatro gösterileriyle devam edeceğini kaydetti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, diğer yetkililer ve vatandaşlar, kent meydanındaki etkinliği ilgiyle takip etti.

