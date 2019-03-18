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Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir dizi tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir dizi tören düzenlendi. Törenlerde trafik polisleri ilk defa yeni üniformalarıyla görücüye çıktı.
Cumhuriyet Meydanında başlayan törenlere, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, MHP’nin Bozüyük Belediye Başkan Adayı Oğuz Sertler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
Buradaki tören, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Atatürk Anıtına çelen sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra törenler, Kültür Merkezinde devam etti. Kültür merkezindeki törenlerde de, günün anlam ve önemine binaen protokol erkanı tarafından konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe ilişkin okuduğu şiir, kompozisyon ve sergilenen çeşitli gösterilerin ardından törenler sona erdi.
Trafik polisleri yeni üniformalarıyla beğeni topladı
Öte yandan törenler bir ilke de sahne oldu. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yeni üniformalarıyla görücüye çıktı. Trafik polislerinin dikkat çekici yeni üniformaları ise vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı

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