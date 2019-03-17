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Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri öncesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından gelen yüzlerce kişi, şehitler için dua etti.

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akını

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri öncesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından gelen yüzlerce kişi, şehitler için dua etti.
Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri öncesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Lüleburgaz'dan Çanakkale şehitliklerini görmeye geldiklerini belirten Derya Güder (30), "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu duyguları burada yaşamak istedik. Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettik. Kilirbahir Kalesi'nden başladık. Biz arabayla geze geze bitiremedik. Zamanında bu toprakları kazanmak için çok büyük emekler harcanmış. Ne kadar dua etsek haklarını ödeyemeyiz. Mekanları cennet olsun" dedi.
'BİZİM BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'
Tekirdağ'dan Çanakkale şehitliklerini gezmeye geldiğini belirten Dilek Merak (39) ise, "Benim büyükdedem 57'nci Alay'da şehit düşmüş. Onu her yıl ziyaret ediyorum. O yıllardaki zamanı düşünüyorum. Bizim topraklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dedelerimiz, nenelerimiz, bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.
Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, yarın saat 15.30'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akınıÇanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akınıÇanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akınıÇanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akını

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