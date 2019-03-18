HABER

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE 15 ÜNLÜDEN "HEY ON BEŞLİ" TÜRKÜSÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Haber: Müge YARIMBATMAN/İstanbul DHA Yapımcı Erol Koçan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

Haber: Müge YARIMBATMAN/İstanbul DHA
Yapımcı Erol Koçan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' için 15 ünlü sanatçı ile 'Hey On beşli' türküsünü seslendirdi. Koçan, hazırladığı projeyi "O gün cepheye giden 15 yaşındaki gönüllü küçük askerlerimizin ruhunu, tekrar 15 sanatçı dostumla hatırlatmak istedim. Bugün onlar olmasaydı bizler nefes alamazdık. Ayrıca bu eserin bir oyun havası olmadığının, bir ağıt olduğunun da herkes tarafından bilinmesi çok önemli" sözleriyle ifade etti. "Hey On Beşli" türküsünün 15 sanatçıyla seslendirildiği projede, Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapoğlu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazıcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan üstlendi. Projede, türküyle birlikte, Türkiye Marşı'nın da söz yazarı olan İbrahim Sarıtaş'a ait bir şiir de okundu. Koçan ve projede yer alan diğer sanatçılar, "Rahmetle ve minnetle. Unutmadık, unutmayacağız" mesajını verdi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Sanatçıların türküyü seslendirdiği klip

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı
Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

'Abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.