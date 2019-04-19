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Çanakkale ziyaretleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:36 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretlerinde dördüncü kafile 20 Nisan 2019 Cumartesi gecesi yola çıkacak.Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan fakat Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarısı nedeniyle ertelenen “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyareti 21 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çanakkale ziyaretleri devam ediyor

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretlerinde dördüncü kafile 20 Nisan 2019 Cumartesi gecesi yola çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan fakat Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarısı nedeniyle ertelenen “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyareti 21 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kafile 20 Nisan 2019 Cumartesi gecesi saat 23.00’te yola çıkacak.

Aliağa Belediyesinin Çanakkale Zaferi’nin 104.Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında “Ecdada Gidiyoruz” sloganı ile düzenlediği “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretlerinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek. Her seferinde yoğun ilgi gören ziyaretlerde bu yıl 8 bin Aliağalı büyük Türk destanının yazıldığı toprakları yakından görme imkânı buldu.

Rehberler eşliğinde tarihe yolculuk
Kontenjanları dolan ziyaretler kapsamında Aliağalılar kahramanlık öykülerinin yazıldığı topraklarda tarihe yakından tanıklık edecek. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek günübirlik ziyarette, Kilitbahir Kaleleri, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit Onbaşının Görev Yaptığı Top ve Anıt, Gerçek Şehit Mezarlıklarının Olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57. Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliği ziyaret edilecek. Kafile 21 Nisan Pazar gecesi Aliağa’ya dönüş yapacak.

Çanakkale ziyaretleri devam ediyor

Çanakkale ziyaretleri devam ediyor

Çanakkale ziyaretleri devam ediyor

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