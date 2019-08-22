HABER

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri bir günde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 320 mülteciyi yakaladı.

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri bir günde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 320 mülteciyi yakaladı. Göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerine 10 farklı bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 320 mülteci yakalandı.
Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, göçmenlerle beraber yakalanan 3 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Kayın tırtılları ile biyolojik mücadeleKayın tırtılları ile biyolojik mücadele
Mağazayı böyle talan ettilerMağazayı böyle talan ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.