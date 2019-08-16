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Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 8- 15 Ağustos tarihleri arasında Ayvacık, Biga ve Ezine Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 30 ayrı operasyonda, 388'i Afganistan, 51'i Suriye, 9'u Irak ve 2'si Pakistan uyruklu toplam 450 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörler E.O. ve M.T.'nin de gözaltına alındığı operasyonlarda 18 can yeleği ele geçirildi. 2 otomobile el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 388 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 399 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen ise sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre yaşadıkları illere gönderildi. Organizatörler, E.O. ve M.T. Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı

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