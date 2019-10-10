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Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.Ayvacık ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 40 mülteci kaçaklığı olayında, toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 7 şahıs da yakalandı.Meydana gelen olaylarda ayrıca 6 kamyonet, 2 otomobil ve 498 adet can yeleği de ele geçirildi.Yakalanan bin 87 mülteci işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, diğer 47 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.Adli makamların talimatı gereği, 6 kamyonet, 3 otomobil ve 498 adet can yeleği Yediemin Otoparkına çekildi.Adli makamların talimatı ile, İ.Ç.

Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Ayvacık ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 40 mülteci kaçaklığı olayında, toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 7 şahıs da yakalandı.
Meydana gelen olaylarda ayrıca 6 kamyonet, 2 otomobil ve 498 adet can yeleği de ele geçirildi.
Yakalanan bin 87 mülteci işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, diğer 47 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.
Adli makamların talimatı gereği, 6 kamyonet, 3 otomobil ve 498 adet can yeleği Yediemin Otoparkına çekildi.
Adli makamların talimatı ile, İ.Ç. , M.F.Ç. , S.H. , C.Ç. , M.A,H. tutuklanırken, T.Ü. ve C.D. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olayında firar eden N.E., İ.Z., Ö.C.’nin arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

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