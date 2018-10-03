Çanakkale'de, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 02.00 sıralarında, Kepez beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 17 SA 501 plakalı araç içinde bulunan Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A. ile başka bir araç içinde bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Karakoloğlu ağır, M.A. ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Polis, bıçaklı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N'yi (15) adresi tespit edilen evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Bugün emniyette ifadeleri tamamlanan zanlılar A.İ., İ.B., B.N. ile Ş.N. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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