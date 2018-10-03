HABER

Çanakkale'de, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 02.00 sıralarında, Kepez beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 17 SA 501 plakalı araç içinde bulunan Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A. ile başka bir araç içinde bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Karakoloğlu ağır, M.A. ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Polis, bıçaklı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N'yi (15) adresi tespit edilen evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bugün emniyette ifadeleri tamamlanan zanlılar A.İ., İ.B., B.N. ile Ş.N. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamleNATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
Çanakkale'de, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandıÇanakkale'de, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Enrique Iglesias konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü

Enrique Iglesias konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.