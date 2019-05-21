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Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 100 kişi yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla, "Çanakkale bölge sorumlusu" olduğu öne sürülen M.K'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale insan kaçakçılığı

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