Çanakkale'de 100 kaçak ile 6 organizatör yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 100 kaçak ile 6 organizatör yakalandı. İl genelinde kaçak geçişleri organize eden M.K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 100 kaçak yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışlarını organize eden 6 kişi gözaltına alındı. Kaçaklar, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Çanakkale genelinde kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen M.K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ise ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



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