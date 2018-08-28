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Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisi ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkisine iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, düzensiz göçmenleri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse el konuldu, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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