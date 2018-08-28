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Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali ve Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. 2 minibüse de el konuldu. 1 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Kaçaklar Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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