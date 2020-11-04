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Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan 102 mülteci ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıkları Kumburnu açıklarında özel bir tekne ile içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan 102 mülteci ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıkları Kumburnu açıklarında özel bir tekne ile içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, özel tekne içerisindeki 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.
Gözaltına alınan 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

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