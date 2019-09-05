Çanakkale’de 103 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 103 mülteci yakalandı.

Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale ve Büyükhusun köyü sahilinde bulunan zeytinlik alanlara operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 103 mülteci yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

