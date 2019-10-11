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Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Çanakkale’de yaklaşık 1 asır önce kara muharebelerinin yapıldığı 57.

Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

Çanakkale’de yaklaşık 1 asır önce kara muharebelerinin yapıldığı 57. Alay Şehitliği yakınlarında 104 yıllık olduğu tespit edilen patlamamış bir el bombası bulundu. İngiliz yapımı bomba, imha ekipleri tarafından bölgede patlatıldı.
Tarihi Alan’ın Kılıçdere Şehitliği mevkiinde gezen bir grup ziyaretçi tarafından tesadüfen bulunan İngiliz yapımı ‘Mills No:5’ tipi el bombası, Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarınca yerinde incelendi. Bir asrı aşkın süredir Tarihi Alan’nda gizli kalan el bombasının geçen yıllara rağmen hala aktif durumda olduğu gözlemlendi. Bugün bölgeye çağrılan bomba imha ekibi (PAMİT) gerekli önlemlerin alınmasının ardından tehlike arz eden mühimmatı fünye ile etkisiz hale getirdi.

“104 yıl önceki savaşın malzemeleri her geçen gün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor”
Bomba imha edilmeden önce bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Şuan Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği noktalardan birindeyiz. Tarihi alanda, 104 yıl önceki savaşın malzemeleri her geçen gün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şuan Kılıçdere Şehitliğindeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komuta ettiği birliklerin konuşlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı da özellikle 57. Alayın hücuma geçtiği noktalardan biri. Hemen arkamızdaki alan da Tarihi Alan’da ilk kurulan şehitliklerden biri. Burada yapılan ziyaretler esnasında, bir bomba görüldüğü bize bildirildi. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da hemen harekete geçtik ve ilgili güvenlik birimlerini bilgilendirdik. Olay yerinde de gelmiş bulunuyoruz ve şuanda 104 yıl önce kara muharebeleri sıralarında patlamamış bir el bombası olduğu anlaşıldı. Şuanda Jandarma Bomba İmha ekipleri de yerinde imha edecekler” ifadelerini kullandı.
Öte yandan bombanın imha edilmesi sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede tedbiren bir itfaiye ekibi de hazır bekledi. El bombası başarılı bir şekilde imha edildikten sonra Başkan Kaşdemir ve jandarma ekipleri bölgeden ayrıldı.

Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

Çanakkale’de 104 yıllık el bombası imha edildi

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