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Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapımı devam eden "Arıburnu Yürüyüş Güzergahı" projesi çalışmalarında 104 yıl öncesine ait siperler bulundu - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Biz bunları ortaya çıkartırken, buranın doğallığının bozulmamasına azami hassasiyet, dikkat gösteriyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapımı devam eden "Arıburnu Yürüyüş Güzergahı" projesi çalışmalarında 104 yıl öncesine ait siperler bulundu.

Sona yaklaşan projeyle ilgili Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de katıldığı programda, araştırmacı tarihçi Gürsel Akıngüç, projeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantının ardından İskenderoğlu, Kaşdemir ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek 7 kilometre uzunluğundaki güzergahta incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaşdemir, Çanakkale destanının yazıldığı toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan birini bugün paylaştıklarını söyledi.

Kaşdemir, tarihi alanda Çanakkale ruhunun daha iyi hissedilmesi için farklı uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduklarını belirtti.

-"Çanakkale ruhunu daha iyi hissedecekler"

Bu güzergahların tamamen toprak zeminde ahşapla desteklenerek oluşturulduğunu anlatan Kaşdemir, şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan, doğanın tamamen doğal bir ortamda doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Ümit ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz güzergahlarda yürürken hem savaşı daha iyi anlayacaklar hem Çanakkale Savaşını daha iyi önemseyecekler hem de doğal ortamda Çanakkale ruhunu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer ve burası Türk milletinin ortak değerlerinden birisi Çanakkale. Dolayısıyla bizde müstesna kıymetli olan bu coğrafyaya tarihi alan başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz."

-"Büyük bir çarpışmaya sahne olmuş yerler ve tarihi geçmişleri var"

Yürüyüş güzergahının oluşturulması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bitki örtüsü temizlikleri sırasında Çanakkale Savaşları'nda kullanılan siperlerin ortaya çıkarıldığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı ve siper hatlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Yürüyüş güzergahlarımızı oluştururken bitki örtüsü temizliğiyle birlikte ortaya çıkarmış olduğumuz ve o dönemde kullanılmış siperlerin hemen yanındayız. Tabi bu mekanlar, bu siperler 104 yıl önce büyük bir boğuşmaya, büyük bir çarpışmaya sahne olmuş yerler ve tarihi geçmişleri var. Biz bunları ortaya çıkartırken, buranın doğallığının bozulmamasına azami hassasiyet, dikkat gösteriyoruz."

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104 yıllık siperler bulundu Arıburnu Yürüyüş Güzergahı Çanakkale

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