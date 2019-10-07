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Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sahil güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda 105 yabancı uyruklu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sahil güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda 105 yabancı uyruklu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığınca Kadırgaburnu açıklarında yapılan iki operasyonun ilkinde Afganistan uyruklu 42, ikinci operasyonda ise 21 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra aynı mevkide TCSG 6 Bot Komutanlığınca yapılan başka bir operasyonda ise 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı
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